МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. "Газпром" воспользовался правом на отказ от моратория на банкротство, следует из заявления компании на сайте Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурса). "Газпром" снизил прокачку по "Северному потоку"

Правительство России с 1 апреля ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов. Как пояснял премьер-министр Михаил Мишустин, мораторий даст возможность должникам справиться с "текущими трудностями" в течение полугода, наладить свои дела и найти новые источники дохода.

При этом любая организация, на которую распространяется мораторий, вправе отказаться от него. Для этого она должна сделать соответствующее заявление на Федресурсе.

"Настоящим публичное акционерное общество "Газпром"… заявляет об отказе от применения в отношении ПАО "Газпром" моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами,…введенного постановлением правительства РФ от 28.03.2022 № 497 на срок шесть месяцев, и вносит сведения об этом в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве", — говорится в заявлении компании.

Отказ от моратория снимает с компании, на которую он распространяется, ряд ограничений. К примеру, при моратории не допускается выплата дивидендов.

В конце мая совет директоров "Газпрома" рекомендовал выплатить рекордные для себя и российского фондового рынка дивиденды по итогам 2021 года в размере 52,53 рубля на одну обыкновенную акцию. Таким образом, общий размер дивидендных выплат может составить составит 1 триллион 243,57 миллиарда рублей. Годовое собрание акционеров компании пройдет 30 июня в формате заочного голосования.