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https://1prime.ru/business/20220606/837094508.html
На Украине арестовали активы предприятия, принадлежащего россиянам
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Имущество предприятия, принадлежащего российским бизнесменам, арестовали на Украине, заявили в офисе украинского генпрокурора. Согласно данным, компания занималась продажей... ПРАЙМ, 06.06.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Имущество предприятия, принадлежащего российским бизнесменам, арестовали на Украине, заявили в офисе украинского генпрокурора.
Согласно данным, компания занималась продажей сельскохозяйственной техники. Ее директором и учредителями являются бизнесмены из России.
Уточняется, что общая стоимость арестованных активов составила более 150 миллионов гривен (5,1 миллиона долларов). Под арест попали:
- 26 единиц транспортной техники,
- земельный участок площадью 5 гектаров,
- комплекс зданий общей площадью 6000 квадратных метров.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности России и ее резидентов.
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