МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Имущество предприятия, принадлежащего российским бизнесменам, арестовали на Украине, заявили в офисе украинского генпрокурора. Зеленский испугался, что его ликвидируют западные спецслужбы

Согласно данным, компания занималась продажей сельскохозяйственной техники. Ее директором и учредителями являются бизнесмены из России.

Уточняется, что общая стоимость арестованных активов составила более 150 миллионов гривен (5,1 миллиона долларов). Под арест попали:

26 единиц транспортной техники,

земельный участок площадью 5 гектаров,

комплекс зданий общей площадью 6000 квадратных метров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности России и ее резидентов.

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