МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Число аккредитованных российских IT-компаний с начала 2021 года выросло в 7 раз — с 4 до 28 тысяч, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Мишустин призвал начать замещение иностранных цифровых технологий

"Благодаря господдержке за 1,5 года количество аккредитованных отечественных IT-компаний выросло в семь раз. Если на начало 2021 года их было чуть больше 4 тысяч, то на конец года уже 14 тысяч. В настоящий момент в реестре числится около 28 тысяч организаций IT-индустрии. По итогам прошлого года увеличились также их доходы и уровень заработной платы сотрудников", — сказал Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба.

Вице-премьер напомнил, что в прошлом году по поручению президента Владимира Путина были запущены 62 меры поддержки IT-отрасли. В этом году по указу главы государства был разработан план поддержки индустрии в условиях внешнего санкционного давления.

В частности, был подписан закон, устанавливающий для IT-компаний нулевую ставку налога на прибыль на 2022-2024 годы.

Кроме того, граждане РФ, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получили право на отсрочку от призыва в армию до 27 лет на период их работы в этих организациях. Указ также подразумевает упрощение выдачи видов на жительство иностранным работникам этой сферы. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал, что сотрудники IT-компаний смогут оформить и льготную ипотеку.