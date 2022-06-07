МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Новая Зеландия объявила во вторник о расширении санкционного списка против российских государственных компаний, в том числе "Газпрома", из-за ситуации на Украине. Об этом сообщили на сайте главы новозеландского МИД Нанаи Махуты. Новая Зеландия ввела санкции против 170 российских сенаторов

"Одна из госкомпаний — "Газпром", крупнейшая российская компания и ключевой источник доходов российского экспорта за счет продажи газа", — говорится в публикации. По словам главы МИД, всего новые санкции коснулись 44 компании, в том числе белорусские.

"Новозеландцам будет запрещено иметь дело с этими компаниями. Мы также ввели санкции против компаний, которые производят оружие и военные технологии", — заявила Махута.