МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не получала ходатайство о покупке "Ной-М" сети пиццерий Pizza Hut в России, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства. ФАС утвердила рекомендации по сбыту минеральных удобрений

Как сообщила во вторник газета "Коммерсант", оператор Pizza Hut в России — польская компания Amrest — продала франшизу оценочно за 300 миллионов рублей, и заведения перешли под контроль местной компании. Собственник одного из помещений, где находится пиццерия, заявил, что договор аренды перезаключен на компанию ООО "Ной-М". Издание отмечает, что Pizza Hut в России ждет ребрендинг, но новый владелец пока не определился с названием.

"До настоящего момента ходатайство об указанной сделке не поступало на рассмотрение в ФАС России", — сообщили РИА Новости в ФАС.

По данным "БИР-Аналитик", 80% "Ной-М" принадлежит старшему вице-президенту корпорации "Ростик Групп" Владимиру Мехришвили. По 10% "Ной-М" у гендиректора компании Алексея Чайки и гендиректора ООО "Корпэстейт" (подконтрольно "Ростик Групп") Светлане Берсневой.