МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Программа субсидирования рекламы российских брендов на телевидении и в других СМИ заработает в ближайшее время, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Правительство просубсидирует рекламу российских брендов

"В ближайшее время. Как нормативный акт правительством будет принят. Принято принципиальное решение: мы договорились, определили объем средств, который будет в пилотном режиме выделен на это мероприятие", — сказал он, отвечая на вопрос о сроках старта программы в кулуарах "Недели российского ритейла-2022".

"Как это будет осуществляться, в правилах будет все описано", — добавил он, говоря о критериях участия.

Ранее во вторник Мантуров заявил, что правительство приняло решение в этом году впервые субсидировать рекламу российских брендов в СМИ, в первую очередь — на телеканалах. Речь о пилотном проекте, в рамках которого пока будет выделено 500 миллионов рублей.