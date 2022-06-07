МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Крупнейшие российские маркетплейсы подписали с продавцами товаров соглашение о саморегулировании, которое направлено на борьбу с контрафактом, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания на форуме "Неделя российского ритейла" 2022. Мишустин оценил результаты ограничения экспорта ключевых товаров

В церемонии приняли участие топ-менеджеры Wildberries, Ozon, "Яндекс.Маркета", АКИТ, Руспродсоюза и другие участники рынка. При этом правила станут обязательными для всех подписантов.

Так, стандарты устанавливают базовые требования по взаимодействию маркетплейсов с продавцами, предупреждают проявления недобросовестной конкуренции и содействуют в удовлетворении потребностей покупателей.

В частности, речь идет об открытом размещении условий поставок, обязательном уведомлении поставщиков об изменениях оферты, оперативном взаимодействии по спорным вопросам, запрете на удаление с онлайн-витрины товаров, не участвующих в маркетинговых акциях.

Кроме того, поставщики и маркетплейсы будут совместно бороться с реализацией контрафактной и несертифицированной продукции. "Маркетплейс обеспечивает правообладателю возможность обращаться с жалобой на нарушение его интеллектуальных прав с помощью специально разработанной формы или личного кабинета, либо путем направления письменной жалобы", — добавляется в соглашении.