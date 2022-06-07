МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. "Ситилинк" ожидает поставок техники с более доступными для покупателей ценами от новых брендов, в том числе китайских, сказал гендиректор компании Михаил Славинский. Мишустин призвал начать замещение иностранных цифровых технологий

"Сейчас основная задача дистрибьюторов – это насытить канал поставок. Мы ждем поставки новых брендов, в том числе китайских, с доступными ценами и хорошими характеристиками продукции", — заявил Славинский в рамках форума "Неделя российского ретейла-2022".

Он также отметил, что логистические трудности, вопросы оплаты товара и поиска новых поставщиков постепенно решаются. Однако к середине лета будет чувствоваться сужение ассортимента в наличии.