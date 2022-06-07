"Ситилинк" сообщил о скорых поставках новых брендов с доступными ценами
"Ситилинк" ожидает поставок техники от новых брендов с доступными ценами
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МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. "Ситилинк" ожидает поставок техники с более доступными для покупателей ценами от новых брендов, в том числе китайских, сказал гендиректор компании Михаил Славинский.
"Сейчас основная задача дистрибьюторов – это насытить канал поставок. Мы ждем поставки новых брендов, в том числе китайских, с доступными ценами и хорошими характеристиками продукции", — заявил Славинский в рамках форума "Неделя российского ретейла-2022".
Он также отметил, что логистические трудности, вопросы оплаты товара и поиска новых поставщиков постепенно решаются. Однако к середине лета будет чувствоваться сужение ассортимента в наличии.