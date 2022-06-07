2022-06-07T16:29:47+03:00
2022-06-07T16:29:47+03:00
2022-06-07T16:29:47+03:00
2022
https://1prime.ru/business/20220607/837107503.html
Первые точки McDonald's начнут работать с 12 июня
Бизнес
Новости
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ПЕРВЫЕ 15 ТОЧЕК НОВОГО MCDONALD'S НАЧНУТ ПРИНИМАТЬ ГОСТЕЙ В МОСКВЕ И ОБЛАСТИ УЖЕ 12 ИЮНЯ, СООБЩИЛИ РИА НОВОСТИ В КОМПАНИИ Новость дополняется ПРАЙМ, 07.06.2022
потребрынок, бизнес, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. ПЕРВЫЕ 15 ТОЧЕК НОВОГО MCDONALD'S НАЧНУТ ПРИНИМАТЬ ГОСТЕЙ В МОСКВЕ И ОБЛАСТИ УЖЕ 12 ИЮНЯ, СООБЩИЛИ РИА НОВОСТИ В КОМПАНИИ
Новость дополняется