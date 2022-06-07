МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Кубанские виноделы на фоне сокращения ассортимента импортного вина с успехом занимают освобождающиеся ниши рынка. Об этом заявил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Роскачество подсчитало, на сколько за год в России подорожало вино

"Мы видим растущий интерес к винодельческой продукции в ресторанах и торговых сетях. Наши виноделы с успехом занимают освобождающиеся от импорта ниши. Край лидирует по производству вина в России и за последние годы достиг хороших результатов в этой отрасли", — передает его слова пресс-служба администрации.

По данным властей региона, за январь-май на Кубани произведено более 8 миллионов дал (декалитров) винодельческой продукции, что на 13,2% больше аналогичного периода прошлого года. Удельный вес края в общероссийском производстве вина составляет 42%, шампанского – 43%. На Кубани находится треть виноградников страны, и в текущем году здесь планируют заложить ещё 1500 гектаров новых виноградников.