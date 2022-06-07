МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Комиссия правительства России по контролю за иностранными инвестициями разрешила экспортерам зачислять валютную выручку на свои счета в зарубежных банках с 6 июня. Об этом сообщил Минфин страны. Правительство подготовит проект новой конструкции бюджетных правил

"Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ приняла решение разрешить экспортерам зачислять иностранную валюту на свои счета за рубежом. Разрешение действует с 6 июня 2022 года", — заявило ведомство, уточнив, что это будет возможно

"Это возможно при соблюдении условий о последующей репатриации денежных средств в РФ и последующей продажи экспортной выручки в размере, определённом Указом Президента России от 28.02.2022 N 79 "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций".