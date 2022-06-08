МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Чистая прибыль испанской Inditex Group, одного из крупнейших в мире ритейлеров одежды и обуви (бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho), по итогам первого квартала 2022-2023 финансового года (закончился 30 апреля) выросла в годовом выражении почти в 2 раза и составила 766 миллионов евро, говорится в сообщении компании. Эксперт оценила влияние параллельного импорта на рынок одежды

Объем продаж за отчетный период увеличился в 1,4 раза — до 6,742 миллиарда евро. Прибыль в пересчете на акцию составила 0,244 евро против 0,135 евро годом ранее. Показатель EBITDA вырос до 1,92 миллиарда евро, что в 1,5 раза выше аналогичного показателя предыдущего фингода.

Компания добавляет, что по итогам квартала общее количество магазинов уменьшилось до 6 423. При этом сокращение произошло на фоне вспышек коронавируса в Китае и приостановки деятельности в России и на Украине.

Корпорация Inditex была основана в 1985 году. Помимо Zara и Bershka компания также владеет брендами Pull&Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho.