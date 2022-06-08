МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. "Яндекс.Маркет" совместно с рисейл-платформой TheCultt начал продажу подержанных люксовых сумок, передает корреспондент РИА Новости. В России рухнули продажи автомобилей

Так, на маркетплейсе уже доступны для покупки подержанные сумки от Dior, Gucci, Prada, Louis Vuitton, Saint Laurent и других. В описании товара указан бренд, состояние и стоимость. Средняя цена на модели — выше 100 тысяч рублей, однако есть позиции и в диапазоне от 10 до 20 тысяч.

"Мы активно развиваем направление Fashion как для покупателей, так и для продавцов. В ассортименте категории сегодня у нас уже есть как масс-маркет, так и премиальные бренды одежды. Выход в нишу ресейла — это новый шаг в развитии категории", — заявили агентству в пресс-службе "Яндекс.Маркета".

В компании отметили, что с уходом крупных fashion маркетплейсов доступность премиальных аксессуаров может временно снижаться, а потребности у покупателей остаются, поэтому дополнение текущего ассортимента такими товарами поможет обогатить выбор для пользователей.

"Для нас было важным, чтобы партнер долгое время существовал на рынке и обеспечивал гарантию подлинности и качества дорогостоящих товаров. Во-вторых, нам нужен был партнер, который самостоятельно принимает товар у физических лиц, проверяет и продает самостоятельно. Таких партнеров на рынке несколько, начали с TheCultt", — добавили в пресс-службе.

Кроме того, в будущем "Яндекс.Маркет" планирует расширить ассортимент с новыми партнерами, добавив одежду и обувь.