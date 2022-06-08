МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Новый McDonald's в России открыл отдельный сайт для поиска сотрудников на работу, там размещены пять вакансий и предоставлена возможность заполнить электронную анкету. Первые точки McDonald's начнут работать с 12 июня

Согласно информации на сайте, первым в числе вакансий значится "работник предприятия", в обязанности которого входит обслуживание посетителей на прилавке, приготовление продукции на кухне и поддержание чистоты в зале и на прилегающих территориях. Ищут также "работника бригады подготовки и открытия", но эта вакансия только для совершеннолетних мужчин. В обязанности специалиста входит выполнение в ночное время всех процедур по подготовке оборудования и помещений предприятия к открытию.

В компанию также требуются специалисты отдела кадров, сменный техник, который должен контролировать правильность работы всех инженерных систем предприятия, а также менеджер-стажер. По телефону колл-центра Санкт-Петербурга корреспонденту РИА Новости сообщили, что в регионе работник предприятия получает 188 рублей в час, оклад у специалиста отдела кадров составляет 55,2 тысяч рублей, менеджера-стажера — 41 тысяча рублей, а у сменного техника — 57,5 тысячи рублей.

Списки требований к кандидатам в основном содержат информацию о том, что соискателю нужно иметь в наличии все необходимые документы для трудоустройства в соответствии с законодательством РФ и быть старше 18 лет. Вакансия менеджер-стажер и вовсе подразумевает интенсивный курс обучения, рассчитанный на 180 дней. "Цель программы обучения — подготовить менеджера руководящего уровня, с перспективой дальнейшего карьерного роста до уровня директора предприятия и выше", — говорится в описании.

Судя данным на сайте, центры приема на работу открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани и Екатеринбурге. Там также размещена карта с местом нахождения всех точек McDonald's в России.