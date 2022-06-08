МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. "Сбер" решил закрыть игровое направление своего бизнеса, SberGames останавливает найм новых сотрудников и запуски новых проектов. Об этом сообщили в пресс-службе группы. Сбербанк снизил требования к возрасту заемщиков по льготной ипотеке

"В связи с внешними ограничениями для российских разработчиков на мировом рынке "Сбер" принял решение закрыть игровое направление", — сообщили представители Сбербанка.

Компания SberGames останавливает найм новых сотрудников и запуски новых проектов. Планируется, что часть сотрудников SberGames перейдет на работу в другие подразделения банка и компании экосистемы.