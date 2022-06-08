2022-06-08T17:30:26+03:00
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"Сбер" свернет игровое направление бизнеса
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"Сбер" решил закрыть игровое направление своего бизнеса, SberGames останавливает найм новых сотрудников и запуски новых проектов. Об этом сообщили в пресс-службе группы. "В связи... ПРАЙМ, 08.06.2022
банки, финансы, бизнес, технологии, новости, россия, сбер, игры
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. "Сбер" решил закрыть игровое направление своего бизнеса, SberGames останавливает найм новых сотрудников и запуски новых проектов. Об этом сообщили в пресс-службе группы.
"В связи с внешними ограничениями для российских разработчиков на мировом рынке "Сбер" принял решение закрыть игровое направление", — сообщили представители Сбербанка.
Компания SberGames останавливает найм новых сотрудников и запуски новых проектов. Планируется, что часть сотрудников SberGames перейдет на работу в другие подразделения банка и компании экосистемы.