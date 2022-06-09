МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Каждый второй предприниматель в сфере малого и среднего бизнеса в России видит новые возможности для развития своего дела в ближайшие два года, говорится в исследовании банка "Открытие", которое есть в распоряжении РИА Новости. Трутнев призвал освободить бизнес от избыточных проверок в ДФО

"Более половины опрошенных (52%) заявили, что в перспективе двух лет у бизнеса в России появятся перспективы для развития, 23% полагают, что с точки зрения развития бизнеса в ближайшие два года ничего не изменится", — говорится в сообщении.

По мнению 14%, ситуация ухудшится, остальные затруднились оценить перспективы в текущей ситуации.

По данным исследования, среди необходимых и актуальных мер поддержки в нынешней экономической ситуации предприниматели чаще всего называли снижение налогов и налоговые каникулы (57%), прямые государственные субсидии на развитие бизнеса (35%), госрегулирование цен на сырье и материалы (31%). При этом 27% компаний МСБ считают такой мерой резкое снижение ставок по кредитам и лишь 17% – кредитные каникулы.

По данным исследования, 45% компаний МСБ не планируют в ближайшие полгода как-то менять свою работу, 20% заявили о намерении развивать и расширять бизнес во втором полугодии 2022 года. Сокращать масштабы бизнеса в эти сроки хотят 12%, остальные затруднились оценить, как будут развиваться их компании до конца года.

Исследование было проведено в мае 2022 года по репрезентативной выборке среди 400 компаний микро-, малого и среднего бизнеса в городах с населением свыше 100 тысяч человек.