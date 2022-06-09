Авиакомпания "Аэрофлот" закрыла свой офис и кассы в аэропорту Хельсинки-Вантаа
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ХЕЛЬСИНКИ, 9 июн — ПРАЙМ. Российская авиакомпания "Аэрофлот" закрыла свой офис и кассы в аэропорту Хельсинки-Вантаа, выяснил корреспондент РИА Новости.
"Аэрофлот" закрыл свой офис и кассы в аэропорту Хельсинки", — рассказала агентству представитель отдела коммуникаций компании Finavia, управляющей аэропортом, Элина Суоминен. Для уточнения деталей она посоветовала обратиться непосредственно к российскому перевозчику.
Представитель "Аэрофлота" в Финляндии Александр Антошин отказался от комментариев.
Напомним, что Европейский Союз в конце февраля закрыл воздушное пространство для российских самолетов в связи с событиями на Украине. В апреля Еврокомиссия внесла 21 российскую авиакомпанию, включая "Аэрофлот", в черный список из-за "не соответствия международным стандартам безопасности".