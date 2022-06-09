МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Санкции Запада из-за ситуации вокруг Украины и непредсказуемость экономической ситуации – вот главные негативные причины, влияющие сегодня на европейский бизнес в России, но оптимизма он по-прежнему не теряет, заявил генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Тадзио Шиллинг. Путин отменил свое требование о продаже 50% валютной выручки

"Сегодня мы сталкивается с беспрецедентными вызовами. Главное, что мешает европейскому бизнесу расти и развиваться в России, как это было, например, в очень успешном 2021 году, так это санкции Запада и непредсказуемость экономической ситуации. Так, по крайней мере, ответили большинство компаний, принявших участие в нашем опросе", — сказал он в ходе презентации ежегодного исследования ассоциации "Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России", проведенного весной нынешнего года.

При этом гендиректор АЕБ добавил, что, хотя пессимистические оценки в отношении нынешнего года и следующего сильно превалируют, в долгосрочной перспективе видится просвет.

"Европейский бизнес сохраняет оптимизм, веру в долгосрочную перспективу, что свидетельствует о том, что бизнес по-прежнему верит в возможность преодоления геополитических напряжений. Высокий потенциал российского рынка и его большой объем назывались бизнесом причинами выхода на российский рынок, и они же остаются причинами текущего присутствия на российском рынке. Даже сегодня мы не упали окончательно в область отрицательных ожиданий", — подчеркнул он.

Говоря об уходе европейских компаний с российского рынка, Шиллинг заметил, что уход – это на самом деле не уход: "Каждая компания сама анализирует ситуацию и принимает решение, за которое она несет ответственность. Никто не встает из-за стола и просто уходит. Все пытаются при этом сохранить персонал, активы, продолжать делать то, что еще разрешено".

"Компании также ищут возможности кому, в чьи надежные руки все можно передать, ведут диалог с властями", — заключил гендиректор АЕБ.