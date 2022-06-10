МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Российские туроператоры внедряют возможность оплаты экскурсий за границей в рублях в рамках единого турпакета, такая практика уже применяется в Турции, Египте, Таиланде, Армении и Узбекистане, рассказали РИА Новости представители отрасли. Российские туроператоры оценили снижение турпотока в Турцию в 2022 году

"Оплату экскурсий заранее и в рублях мы стали внедрять с марта, потому что началось много запросов в связи с тем, что во многих странах карта "Мир" не работает, кто-то не хочет везти с собой много наличной валюты, а другие переживают, что на месте у них может не быть такой возможности", — рассказали в пресс-службе "Интуриста".

Практику включения оплаты за экскурсию в единый турпакет "Интурист" уже внедрил для поездок в Армению, Узбекистан, Египет, Таиланд. "Сейчас работаем над тем, чтобы экскурсии покупали заранее и в ряд арабских стран", — уточнили в туроператоре.

"Мы начали эту практику со Стамбула, потому что туда чаще всего покупаются туры выходного дня и туристы хотят заранее взять экскурсию, чтобы загодя спланировать свое время. В Анталье, например, другая модель отдыха: сначала туристы отдыхают на пляже, а только потом думают об экскурсиях, поэтому там пока они покупаются у гидов. Во-первых, потому что в Турции работает карта "Мир", а во-вторых, можно получить дополнительную скидку и приобрести экскурсию дешевле, чем при предварительном бронировании", — пояснили в "Интуристе".

Добавить экскурсии при бронировании тура в Турцию предлагает и Anex Tour. "Мы внедрили продажу экскурсий в систему бронирования по всем доступным курортам Турции. Стоит отметить, что для Эгейского региона запуск предварительного бронирования экскурсий реализован впервые. Важно отметить, что оплата в данном случае производится рублями, а не валюте, как это было ранее", — сообщили РИА Новости в туроператоре.

"На сегодняшний день к бронированию доступны не все экскурсии по Турции, их список будет существенно расширяться в ближайшее время. Уже сейчас возможно добавление таких программ как "Демре — Мира — Кекова", "Каппадокия (два дня)", "Памуккале + озеро Салда (два дня)", "Премиальная экскурсия в Памуккале", "Стамбул" и другие", — заключили в Anex Tour.