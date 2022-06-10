СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн — ПРАЙМ. Крым с освобождением южных регионов Украины и разблокированием транспортных магистралей обрел статус транзитной территории, заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. Херсонская область готова возобновить грузовое ж/д сообщение с Крымом

Ранее сообщалось о возобновлении грузового железнодорожного сообщения, прерванного Украиной восемь лет назад, между Крымом и Запорожской областью. Кроме того, о планах возобновить грузовое железнодорожное сообщение с Крымом заявили и власти Херсонской области. При этом ранее между Крымом и освобожденными регионами было возобновлено грузовое автомобильное сообщение. В РЖД сообщили, что железнодорожные перевозки на территориях Херсонской и Запорожских областей осуществляют железнодорожные администрации этих территорий.

"Транспортной блокады со стороны Украины больше нет. Теперь у Крыма есть две транспортные артерии: Крымский мост на востоке и разблокированные автомобильные и железнодорожные дороги на севере, гарантирующие транспортное сообщение с Херсонской и Запорожской областями, а также народными республиками Донбасса. Все это позволяет говорить, что Крым впервые обрел статус транзитной территории", — сказал РИА Новости Крючков.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.