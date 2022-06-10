МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Продажи телевизоров в России выросли в первом квартале 2022 года на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ozon. "Ситилинк" сообщил о скорых поставках новых брендов с доступными ценами

"В 2022 году россияне стали больше покупать телевизоры. Штучные продажи телевизоров на Ozon в первом квартале 2022 года выросли на 55% в годовом сравнении", — говорится в сообщении.

При этом количество заказов выросло на 58% год к году, а средний чек увеличился на 20%, до 27 900 рублей.

Кроме того, россияне при покупке телевизоров чаще всего добавляют в заказ дополнительные аксессуары и технику. Самым востребованным товаром оказался кронштейн настенного крепления. Также в заказах часто появляются телеантенны, медиаплееры, различные кабели и сетевые фильтры.

"Если не считать обеих столиц… то рейтинг регионов по количеству покупок телевизоров возглавляет Краснодарский край. Также повышенный интерес к голубым экранам проявляют жители Татарстана, Ростовской, Свердловской, Нижегородской, Тверской, Воронежской и Самарской областей, Пермского края, Башкортостана и Новосибирской области", — добавляется в сообщении.