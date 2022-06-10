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Приложение бывшего McDonald's сменило название на "Мой Бургер"
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Приложение бывшего McDonald's сменило название на "Мой Бургер", сообщил корреспондент РИА Новости. В нем можно сделать заказ как и на дом, так и в самом заведении, однако сейчас... ПРАЙМ, 10.06.2022
бизнес, технологии, новости, россия, mcdonald's, приложения
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Приложение бывшего McDonald's сменило название на "Мой Бургер", сообщил корреспондент РИА Новости.
В нем можно сделать заказ как и на дом, так и в самом заведении, однако сейчас эти опции недоступны.
Кроме того, в приложении есть и раздел акций, но пока он не работает.
"Это временное название, поскольку мы должны убрать бренд", — объяснили РИА Новости в компании.
McDonald's сообщила, что приостанавливает работу в России 14 марта. Такое решение в компании приняли из-за "операционных, технических и логистических сложностей".
В начале июня новый владелец бизнеса в России Александр Говор сообщал, что рестораны сети хотят открыть в ближайшие два месяца. Сейчас к работе готовы 840 заведений.
Концептуально меню не изменится, названия блюд будут приближены к предыдущим.