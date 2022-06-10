МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Приложение бывшего McDonald's сменило название на "Мой Бургер", сообщил корреспондент РИА Новости. Новый McDonald's в Москве готовится к открытию

В нем можно сделать заказ как и на дом, так и в самом заведении, однако сейчас эти опции недоступны.

Кроме того, в приложении есть и раздел акций, но пока он не работает.

"Это временное название, поскольку мы должны убрать бренд", — объяснили РИА Новости в компании.

McDonald's сообщила, что приостанавливает работу в России 14 марта. Такое решение в компании приняли из-за "операционных, технических и логистических сложностей".

В начале июня новый владелец бизнеса в России Александр Говор сообщал, что рестораны сети хотят открыть в ближайшие два месяца. Сейчас к работе готовы 840 заведений.

Концептуально меню не изменится, названия блюд будут приближены к предыдущим.