МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Проект об ограничении использования в рекламе иностранных слов и латиницы предполагает административную ответственность виде штрафа, рассказала РИА Новости глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская. Правительство просубсидирует рекламу российских брендов

Ранее в пятницу спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты подготовили законопроект о запрете размещения рекламных вывесок на иностранных языках. Он внесет изменения в законы "О государственном языке" и "О защите прав потребителей", а также в КоаП.

Ямпольская уточнила, что, согласно законопроекту, торговая марка может писаться так, как она зарегистрирована, в том числе латиницей. Однако неохраняемые элементы стоит писать на русском языке.