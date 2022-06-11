МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Россия остается на международной туристической арене, по-прежнему открыта к диалогу со всеми странами, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. Путин поручил увеличить кешбэк для поездок на Дальний Восток

Ранее российское правительство распорядилось принять предложение о выходе из Всемирной туристской организации.

"По поводу выхода из Всемирной туристской организации. Россия остается на международной туристической арене. Мы по-прежнему открыты к диалогу со всеми странами и будем продолжать сотрудничество с нашими зарубежными коллегами", — написала Догузова в своем Telegram-канале.

Она подчеркнула, что наряду с внутренним туризмом в РФ продолжат развивать и международный.

"По многим популярным зарубежным направлениям отдыха наших граждан мы находимся на постоянной связи с нашими коллегами, поддерживаем хорошие рабочие контакты. Совместно решаем все возникающие в текущих условиях сложности", — добавила Догузова.