МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Правительство РФ распорядилось принять предложение о выходе из Всемирной туристской организации, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о выходе Российской Федерации из Всемирной туристской организации", — говорится в документе.

Ранее в апреле глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что ситуация с выходом из организации вызывает сожаление, но "Россия открыта к диалогу и находится на связи с зарубежными коллегами".