МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Правительство РФ распорядилось принять предложение о выходе из Всемирной туристской организации, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о выходе Российской Федерации из Всемирной туристской организации", — говорится в документе.
Ранее в апреле глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что ситуация с выходом из организации вызывает сожаление, но "Россия открыта к диалогу и находится на связи с зарубежными коллегами".
https://1prime.ru/tourism/20220610/837147176.html
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