БЕРЛИН, 11 июн — ПРАЙМ. Каждый шестой житель Германии питается нерегулярно в связи с подорожанием продуктов, еще 13% немцев пока только рассматривают возможность экономии на еде, свидетельствует исследование, проведенное для таблоида Bild социологическим институтом INSA.

Согласно результатам исследования, 16% респондентов утвердительно ответили на вопрос о том, отказываются ли они из-за высокой инфляции от регулярного питания. Еще 13% заявили, что рассматривают такую возможность, тогда как 68% ответили на вопрос отрицательно.

Чаще всего на еде экономят люди из семей, доход которых после вычета налогов составляет до тысячи евро (в этой категории от регулярного питания отказываются 32% респондентов).

При этом 42% участников исследования признались, что из-за инфляции стали готовить экономнее (согласно формулировке вопроса, подразумевается, к примеру, отказ от мяса и рыбы), еще 40% рассматривают такую возможность. Отрицательно на вопрос ответили 16%.

Сорок один процент респондентов утвердительно ответили на вопрос о том, стали ли они делать покупки в более дешевых супермаркетах. Кроме того, 44% заявили о намерении сэкономить в этом году на отпуске.

Исследование проводилось 7 июня, в нем приняли участие 1002 человека.