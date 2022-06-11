МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Спрос на средства от комаров в первую неделю июня резко вырос — почти в 36 раз по сравнению с последней неделей непривычно холодного мая, следует из данных сервиса облачной фискализации "Атол Онлайн", которые есть у РИА Новости. Подмосковье этим летом столкнулось с нашествием мошки

"За первую неделю июня спрос на средства для защиты от комаров превысил аналогичный показатель за последнюю неделю мая в 36 раз. При этом в мае 2022 года спрос на такие товары оказался в пять раз ниже, чем в мае прошлого года", — пишут аналитики сервиса. Такую динамику они связывают с похолоданием в конце весны: насекомые начали размножаться позже, поэтому до июня товары для защиты от насекомых покупали неактивно.

По данным сервиса, наибольшей популярностью пользуются именно средства от комаров (75% от всех покупок в этой категории), затем следует защита от клещей (22%) и от ос (4%). А самой популярной покупкой среди средств от комариных укусов в первую неделю июня стал фумигатор с жидкостью и пластинами: выручка за такие товары составила 84% от общих трат на борьбу с комарами.

Менее популярны аэрозоли, спреи и кремы: на эти товары пришлось 7%, 3% и 2% от выручки соответственно. Еще реже в начале лета покупали спирали (3%), свечи (0,6%) и браслеты от комаров. Но спрос на них, по мнению аналитиков, еще может вырасти: люди чаще стали проводить время во дворе загородных домов и дач, на верандах, устраивать пикники и вылазки на природу с палатками, где нет возможности подключить фумигатор.

В сервисе также отмечают резко возросший спрос на электрические мухобойки — их покупали в 72 раза чаще по сравнению с последней неделей мая. Значительно выросла и популярность противомоскитных сеток на окна — с 1 по 7 июня число таких покупок выросло в 24 раза по сравнению с периодом с 25 по 31 мая.