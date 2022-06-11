Ещё один из ранее ушедших брендов стал доступен для заказа на Wildberries
Ранее ушедший из России бренд Pull&Bear стал доступен для заказа на Wildberries
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МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Товары бренда Pull&Bear (входит в испанскую группу Inditex) начали продаваться на Wildberries, передает корреспондент РИА Новости.
Так, на площадке уже доступна одежда, в том числе верхняя, обувь и аксессуары.
Ранее на маркетплейсе появились оригинальные товары бренда Massimo Dutti, который также входит в группу Inditex.
Корпорация Inditex была основана в 1985 году. В России представлена магазинами под брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterqüe.
В начале марта руководство Inditex приняло решение о временной приостановке деятельности в РФ, посчитав невозможным "обеспечить непрерывность осуществления операций". В конце апреля замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявлял, что Inditex изучает возможности перенастройки логистики для того, чтобы вернуться на российский рынок. До этого гендиректор Inditex Оскар Гарсиа Масейрас говорил, что компания надеется вернуться в Россию, "как только это станет возможным".