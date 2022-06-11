МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Товары бренда Pull&Bear (входит в испанскую группу Inditex) начали продаваться на Wildberries, передает корреспондент РИА Новости. В России изобрели винный напиток, который поможет похудеть

Так, на площадке уже доступна одежда, в том числе верхняя, обувь и аксессуары.

Ранее на маркетплейсе появились оригинальные товары бренда Massimo Dutti, который также входит в группу Inditex.

Корпорация Inditex была основана в 1985 году. В России представлена магазинами под брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterqüe.

В начале марта руководство Inditex приняло решение о временной приостановке деятельности в РФ, посчитав невозможным "обеспечить непрерывность осуществления операций". В конце апреля замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявлял, что Inditex изучает возможности перенастройки логистики для того, чтобы вернуться на российский рынок. До этого гендиректор Inditex Оскар Гарсиа Масейрас говорил, что компания надеется вернуться в Россию, "как только это станет возможным".