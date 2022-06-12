МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Туристов больше всего ждут в Волгограде, Красноярске, Екатеринбурге и Самаре, это самые гостеприимные российские города, где были бы рады притоку туристов, говорится в исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, которое есть в распоряжении РИА Новости. Российские туроператоры обеспечат оплату экскурсий за границей в рублях

Сервис провел исследование среди представителей экономически активного населения городов-миллионников, в котором приняли участие 9 тысяч человек.

"37% москвичей и 46% петербуржцев мечтают о том, чтобы столицы посещало больше туристов. По их мнению, в условиях экономической нестабильности это поможет сохранить рабочие места и создать новые, а также привлечет инвестиции", — рассказали в SuperJob.

"В числе самых гостеприимных российских регионов — Волгоград, где за то, чтобы в город приезжало больше туристов, выступают 60% опрошенных, Красноярск, Екатеринбург — по 59% и Самара — 58%. Среди населения нестоличных мегаполисов меньше всего тех, кто одобряет увеличение количества гостей, в Краснодаре — 38%", — добавили в сервисе.

SuperJob отметили, что по сравнению с прошлым годом жители практически всех регионов стали гостеприимнее. Сторонников расширения турпотока стало больше в Екатеринбурге и Самаре — на 16%, Казани — на 15%, а также в Уфе, Челябинске и Ростове-на-Дону — на 14%.

"Наименьший прирост тех, кто рад новым гостям, зафиксирован в Санкт-Петербурге — плюс 1%, Москве и Нижнем Новгороде — по 2%, при этом, в отличие от двух столиц, в Нижнем Новгороде сторонники увеличения турпотока составляют большинство — 54%", — сообщили в сервисе.