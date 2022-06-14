МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, вызванную санкционным давлением Запада, говорить о каких-либо критических изменениях на российском рынке труда преждевременно, заявил РИА Новости в преддверии ПМЭФ-2022 президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин. Президент ТПП высказался о замене иностранных комплектующих

"Несмотря на сложную экономическую ситуацию, говорить о каких-либо критических изменениях на рынке труда России преждевременно. Ведущие российские онлайн-платформы для найма персонала пока не фиксируют существенных колебаний в рекрутинговых стратегиях российских компаний", — сказал он.

При этом президент ТПП добавил, что по данным Федеральной налоговой службы по состоянию на 10 мая, в секторе малого и среднего предпринимательства, например, трудилось почти 14,6 миллиона человек.

"Это на 5,3% меньше, чем в прошлом году. Вместе с тем явную тенденцию к росту имеет в последнее время число самозанятых. Так, на конец апреля их число составляло почти 4,8 миллиона человек. Для сравнения: в конце апреля прошлого года эта цифра была в два раза меньше — 2,3 миллиона человек", — заметил Катырин.

В феврале, напомнил он, правительство расширило программу бесплатного переобучения граждан. "Теперь пройти обучение в рамках федерального проекта "Содействие занятости" с финансированием из бюджета по наиболее востребованным профессиям смогут молодые люди в возрасте до 35 лет (включительно) и в целом те, кто находятся под риском увольнения", — прочеркнул президент ТПП РФ.

"А не так давно правительство сообщило о выделении 39 миллиардов рублей на мероприятия, которые позволят снизить напряжение на рынке труда. В частности, средства направлены на переобучение и переподготовку людей, которым необходимо освоить новую профессию, чтобы трудоустроиться", — заключил Катырин.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 12.00 мск.