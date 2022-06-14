МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. В пресс-службе ретейлера "Ашан" сообщили о решении компании повысить своим сотрудникам в России зарплату с июля текущего года на 5%. Профсоюзы призвали чаще индексировать зарплату

"Мы хотим поддержать наших сотрудников в непростое время и объявляем о коллективном повышении окладов на 5% для всех сотрудников кроме высшего руководства", — приводятся в сообщении слова гендиректора "Ашан Ретейл Россия" Ивана Мартиновича. Данное решение уже принято генеральной дирекцией компании и вступит в силу с июля 2022 года.

Мартинович также отметил возможность дополнительной индивидуальной индексации по результатам проведенной ежегодной оценки персонала.