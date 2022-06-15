МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Американская администрация не в состоянии в полной мере контролировать антироссийские санкции, которые оказались во многом отданы на откуп частному бизнесу, следует из статьи агентства Bloomberg. Приморье не останавливает вылов краба для Южной Кореи, несмотря на санкции

В Вашингтоне, согласно публикации, были поначалу воодушевлены готовностью крупных компаний сворачивать дела в России, но оказались застигнуты врасплох разнообразными неожиданными последствиями такого исхода – от разрыва цепочек снабжения до невозможности застраховать экспортные партии зерна.

"Некоторые представители администрации (президента США Джо) Байдена в частном порядке высказывают обеспокоенность тем, что вместо сдерживающего воздействия на Кремль, для чего они задумывались, санкции обостряют инфляцию, ухудшают продовольственную безопасность и наказывают рядовых россиян больше, чем (президента РФ Владимира) Путина и его союзников", — пишет Bloomberg.

При этом агентство не видит признаков того, что в Белом доме считают санкционную политику ошибочной и собираются ослаблять давление.

Bloomberg приводит данные исследователей из Йельского университета, которые подсчитали, что около тысячи компаний полностью или частично свернули деятельность в России. Такой аутсорсинг частному сектору означает, что санкции становятся менее "хирургическими, откалиброванными и восприимчивыми к политическим переменам", цитирует агентство бывшего старшего советника санкционного управления министерства финансов США Адама Смита.

"Снятие санкций могло бы использоваться как стимул к дипломатическому урегулированию конфликта, однако прямо сейчас такое сложно даже предложить,… поскольку исход американского бизнеса носил во многом инициативный характер. Компании могут столкнуться с негативной общественной реакцией, если их заподозрят в поспешном возвращении на российский рынок", — сказано в статье.

Компании зачастую проявляют избыточную осторожность, опасаясь нарушить путанные санкционные правила и не получая своевременных разъяснений от властей. "Компании спрашивают: "Должны ли мы применять санкции к этой структуре?" Правительство им отвечает: "Вам надлежит принимать самостоятельное решение", — цитирует Bloomberg главу подразделения глобальных санкций и рисков в Ассоциации сертифицированных специалистов по противодействию отмыванию денег Джастин Уокер.

В мае министерство финансов выпустило генеральную лицензию, которая разрешает американским компаниям платить налоги, пошлины и различные сборы в России до 30 сентября. "Посыл был ясен: заниматься бизнесом в России разрешено при условии, что компании не работают с подсанкционными структурами", — сказано в публикации.

Администрация Байдена "поощряет торговое взаимодействие, в том числе в сельскохозяйственной, медицинской и телекоммуникационных сферах". "Например, американское правительство втихаря подталкивает аграрные и судоходные компанию к расширению закупок и перевозок российских удобрений", — пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Уход ведущих американских компаний оставляет рыночные ниши их зарубежным конкурентам, в том числе российским фирмам, скупающим активы по заниженным или вообще нулевым ценам. "(Это) наносит некоторый психологический урон России, психологическую травму,… но ослабление американской "мягкой силы" — то ли это, чего хотят США", — цитирует Bloomberg Смита.