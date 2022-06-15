МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Американская администрация не в состоянии в полной мере контролировать антироссийские санкции, которые оказались во многом отданы на откуп частному бизнесу, следует из статьи агентства Bloomberg.

Краб

Приморье не останавливает вылов краба для Южной Кореи, несмотря на санкции

В Вашингтоне, согласно публикации, были поначалу воодушевлены готовностью крупных компаний сворачивать дела в России, но оказались застигнуты врасплох разнообразными неожиданными последствиями такого исхода – от разрыва цепочек снабжения до невозможности застраховать экспортные партии зерна.

"Некоторые представители администрации (президента США Джо) Байдена в частном порядке высказывают обеспокоенность тем, что вместо сдерживающего воздействия на Кремль, для чего они задумывались, санкции обостряют инфляцию, ухудшают продовольственную безопасность и наказывают рядовых россиян больше, чем (президента РФ Владимира) Путина и его союзников", — пишет Bloomberg.

При этом агентство не видит признаков того, что в Белом доме считают санкционную политику ошибочной и собираются ослаблять давление.

Bloomberg приводит данные исследователей из Йельского университета, которые подсчитали, что около тысячи компаний полностью или частично свернули деятельность в России. Такой аутсорсинг частному сектору означает, что санкции становятся менее "хирургическими, откалиброванными и восприимчивыми к политическим переменам", цитирует агентство бывшего старшего советника санкционного управления министерства финансов США Адама Смита.

"Снятие санкций могло бы использоваться как стимул к дипломатическому урегулированию конфликта, однако прямо сейчас такое сложно даже предложить,… поскольку исход американского бизнеса носил во многом инициативный характер. Компании могут столкнуться с негативной общественной реакцией, если их заподозрят в поспешном возвращении на российский рынок", — сказано в статье.

Компании зачастую проявляют избыточную осторожность, опасаясь нарушить путанные санкционные правила и не получая своевременных разъяснений от властей. "Компании спрашивают: "Должны ли мы применять санкции к этой структуре?" Правительство им отвечает: "Вам надлежит принимать самостоятельное решение", — цитирует Bloomberg главу подразделения глобальных санкций и рисков в Ассоциации сертифицированных специалистов по противодействию отмыванию денег Джастин Уокер.

В мае министерство финансов выпустило генеральную лицензию, которая разрешает американским компаниям платить налоги, пошлины и различные сборы в России до 30 сентября. "Посыл был ясен: заниматься бизнесом в России разрешено при условии, что компании не работают с подсанкционными структурами", — сказано в публикации.

Администрация Байдена "поощряет торговое взаимодействие, в том числе в сельскохозяйственной, медицинской и телекоммуникационных сферах". "Например, американское правительство втихаря подталкивает аграрные и судоходные компанию к расширению закупок и перевозок российских удобрений", — пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Уход ведущих американских компаний оставляет рыночные ниши их зарубежным конкурентам, в том числе российским фирмам, скупающим активы по заниженным или вообще нулевым ценам. "(Это) наносит некоторый психологический урон России, психологическую травму,… но ослабление американской "мягкой силы" — то ли это, чего хотят США", — цитирует Bloomberg Смита.