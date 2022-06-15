МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Группа компаний "Спортмастер" может закрыть принадлежащую ей в Польше сеть продажи спортивных товаров Go Sport. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. Правительство Польши закрепило максимальную цену на уголь

По словам источников издания, "Спортмастер" в связи с внесением Польшей Go Sport в санкционный список вынужден закрыть сеть в стране.

27 апреля польские власти наложили запрет на Go Sport наряду с 35 российскими и белорусскими компаниями. Все счета ретейлера в стране были сразу же заблокированы, 25 точек продаж и интернет-магазин закрылись. После этого 800 подписантов направили главе МВД Польши Мариушу Каминскому письмо с просьбой исключить Go Sport из санкционного списка по причине "контрпродуктивности" блокировки.

Польские санкции в итоге парализовали работу сети, но и сделали передачу ее хотя бы местному топ-менеджменту маловероятной, отмечает "Коммерсант".