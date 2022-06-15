С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. Недружественные действия других стран против России повышают риски увеличения стоимости логистики лекарственных препаратов и могут привести к удорожанию труда при их производстве, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев. В России начали тестировать вакцину и лекарства от оспы

"Риски (из-за) недружественных действий лежат не только в расходниках… но и в потенциальном удорожании логистики, удорожании труда", — сказал Глаголев на сессии ПМЭФ "Регуляторика 2.0. Стресс-тест системы: от пандемии к новым вызовам".

Он отметил, что необходимо найти баланс между увеличением цен на препараты, сохраняя их рентабельность, и нагрузкой на здравоохранение, которая возникнет при индексации цен на лекарства.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.