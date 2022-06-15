МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Информация о том, что название бывшей сети McDonald's в России "Вкусно — и точка" временное, не соответствует действительности, заявили РИА Новости в пресс-службе сети ресторанов.

Ранее данная информация появилась в СМИ со ссылкой на источник в компании. Новый McDonald's в России открыл сайт с вакансиями

"Не соответствует действительности", — сообщили в пресс-службе.

Первые 15 ресторанов сети-преемника McDonald's "Вкусно — и точка" в России открылись в воскресенье в Москве и Подмосковье. До середины июля постепенно должны открыться остальные рестораны сети.

McDonald's объявила о приостановке работы в России 14 марта на фоне спецоперации на Украине. Решение объясняли возникшими "операционными, техническими и логистическими сложностями".