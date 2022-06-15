Преемник McDonald's опроверг информацию о смене названия
"Вкусно - и точка": сообщение о временности названия не соответствует действительности
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МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Информация о том, что название бывшей сети McDonald's в России "Вкусно — и точка" временное, не соответствует действительности, заявили РИА Новости в пресс-службе сети ресторанов.
Ранее данная информация появилась в СМИ со ссылкой на источник в компании.
"Не соответствует действительности", — сообщили в пресс-службе.
Первые 15 ресторанов сети-преемника McDonald's "Вкусно — и точка" в России открылись в воскресенье в Москве и Подмосковье. До середины июля постепенно должны открыться остальные рестораны сети.
McDonald's объявила о приостановке работы в России 14 марта на фоне спецоперации на Украине. Решение объясняли возникшими "операционными, техническими и логистическими сложностями".