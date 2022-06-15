МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. IKEA организует распродажу товаров, находящихся на российских складах. Об этом сообщили представители компании. IKEA сокращает бизнес в России

В IKEA заявили, что для обеспечения необходимых бизнес-процессов ретейлер организует продажу товаров для дома со складов сотрудникам и клиентам.

Сроки проведения распродажи будут размещены на официальном сайте компании.