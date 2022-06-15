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https://1prime.ru/business/20220615/837174832.html
IKEA организует распродажу товаров с российских складов
Бизнес
Новости
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IKEA организует распродажу товаров, находящихся на российских складах. Об этом сообщили представители компании. В IKEA заявили, что для обеспечения необходимых бизнес-процессов... ПРАЙМ, 15.06.2022
бизнес, новости, ikea, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. IKEA организует распродажу товаров, находящихся на российских складах. Об этом сообщили представители компании.
В IKEA заявили, что для обеспечения необходимых бизнес-процессов ретейлер организует продажу товаров для дома со складов сотрудникам и клиентам.
Сроки проведения распродажи будут размещены на официальном сайте компании.