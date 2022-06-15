МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Производители чая в РФ столкнулись со сложностями в поставках фильтровальной бумаги: ее товарный код попал в санкционные списки, а применяется она, в том числе, и для чайных пакетиков, поэтому доля чая в пачках в торговых сетях в период наладки новых поставок может вырасти, сообщили РИА Новости эксперты отрасли и представители компаний. Юрист оценил шансы дальневосточной "Еда и точка" засудить новый McDonald's

"Фильтровальная бумага в России не производится, а импортируется – например, из Германии, Китая, Турции и других стран. Код товарной номенклатуры, по которому в РФ импортируется много различных фильтровальных материалов, включая и пищевую фильтровальную бумагу (для чайных пакетиков — ред.), попал в санкционный пакет. Поэтому все, что шло по этому коду, начинает испытывать сложности при поставках из стран, которые объявили санкции или присоединились к санкциям", — сообщил гендиректор ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия.

В России нет производства такой фильтровальной бумаги, поэтому сейчас производители чая активно ищут альтернативных поставщиков, в том числе готовы профинансировать длинные контракты, чтобы российские заводы начали производить фильтровальную бумагу для чайных пакетиков в необходимом количестве, соглашается исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков.

"Идет процесс перенастройки системы поставки – от традиционных поставщиков, кто с нами работал последние 20-30 лет, к тем, кто занимал до этого не очень большое место, но сейчас будет эту долю наращивать", — говорит Чантурия. По его словам, в этом списке, например, Турция и Китай, и к осени "ситуацию с поставками более-менее разрулят", а относиться к ней надо "в рабочем режиме — как к напряженной, но управляемой".

Он напомнил, что эта проблема не единственная для производителей чая в РФ, а также и кофе: ранее Чантурия говорил, что в ближайшие месяцы возможны и сложности с поставками сырья, но к осени, благодаря новым экспортным маршрутам, может решиться и эта ситуация. Собеседник агентства говорит, что в нормализации ситуации заинтересованы все компании, поэтому потребителям не стоит поддаваться алармистскому настрою.

Пока же доля чая в пакетиках в торговых сетях может снизиться, а доля фасованного в пачках — вырасти. "Сейчас доля продукции в пакетиках довольно высокая – порядка 65% потребляют. Но очевидно, что в процессе перенастройки возможно определенное снижение объемов поставок. К этому надо относиться спокойно — просто будет перераспределение долей между рынком пакетиков разовой заварки и рынком чая в пачках в сторону последнего. И это никак не связано с дефицитом чая. И я не думаю, что потребители сильно заметят это перераспределение", — сказал Чантурия.

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"Некоторые сложности действительно есть, но они решаются, поскольку есть надежные поставщики в странах, не присоединившихся к санкциям", — говорит директор по корпоративным коммуникациям группы компаний "Орими" (торговые марки чая Greenfield, Tess, "Принцесса Нури", кофе Jardin, "Жокей") Мария Драбова.

"Сейчас мы уже обсуждаем с потенциальными российскими и международными партнерами возможности производства и поставок. Поэтому надеемся, что сложности краткосрочные. Уверены, что эта ситуация не затянется надолго и мы сможем пройти этот период без существенных изменений для наших потребителей", — сказал руководитель направления GR компании "Май" (торговые марки чая "Майский", "Лисма", "Ричард", Curtis, кофе – Coffesso) Давид Акопян.

Он заметил, что сейчас компания выпускает в пакетиках около 75% от всего объёма чая, но даже если не будет хватать материалов для их производства, чтобы обеспечить потребности рынка, достаточно мощностей для выпуска весового чая.

"Проблемы с поставками фильтровальной бумаги для чайных пакетиков, конечно, не приведут к дефициту чая. Чайные пакетики — это "чисто сервисная функция", покупатели привыкли ими пользоваться. Остается рассыпной чай, который они могут заваривать в специальных чайниках или ситечках", — заметил Востриков.