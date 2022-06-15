Херсонский морской торговый порт возобновил работу
Военно-гражданская администрация: начал работу херсонский морской торговый порт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн — ПРАЙМ. Херсонский морской торговый порт возобновил работу и готовится к перевалке грузов, сообщает военно-гражданская администрация региона.
"Херсонский морской торговый порт возобновил работу и готовится к перевалке грузов. Восстанавливается инфраструктура, проводится ремонт, идёт подготовка к возобновлению полноценной работы", — говорится в сообщении.
Новым руководителем порта назначен Андрей Харитонов.
В администрации подчеркнули, что речное судоходство — одно из приоритетных направлений будущего инфраструктурного развития Херсонщины.