СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн — ПРАЙМ. Херсонский морской торговый порт возобновил работу и готовится к перевалке грузов, сообщает военно-гражданская администрация региона. Стремоусов: границы между Крымом и Херсонской областью могут быть сняты

"Херсонский морской торговый порт возобновил работу и готовится к перевалке грузов. Восстанавливается инфраструктура, проводится ремонт, идёт подготовка к возобновлению полноценной работы", — говорится в сообщении.

Новым руководителем порта назначен Андрей Харитонов.

В администрации подчеркнули, что речное судоходство — одно из приоритетных направлений будущего инфраструктурного развития Херсонщины.