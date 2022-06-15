МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Российский электрический грузовик EVM PRO представлен на ПМЭФ-2022 — серийное производство планируется запустить в сентябре, стоить новинка будет около 3,2 миллиона рублей, сообщил РИА Новости финансовый директор компании-производителя "Электромобили Мануфэкчуринг рус" Игорь Кирдин. Госдума приняла закон о повышении госпошлины за тюнинг автомобиля

"Зарядки электромобиля хватит на 300 километров пробега, у него полностью российский двигатель… Максимальная пиковая нагрузка — 200 кВт, базовая — 80-120. Планируем начать производство в особой экономической зоне "Технополис Москва" в сентябре этого года. Все компоненты российского производства, кроме аккумуляторных ячеек", — рассказал он.

По словам Кирдина, стоимость владения электрогрузовиком ниже, чем грузовика с двигателем внутреннего сгорания. "Стоимость владения — 7-8 рублей на километр пробега при перевозке 1 тонны продукции. В случае с автомобилем с двигателем внутреннего сгорания — это 14-16 рублей", — пояснил он.

Компания планирует выпускать около тысячи автомобилей в год, а в перспективе производство может быть увеличено до 5 тысяч штук.

"Электромобиль будет стоить около 4 миллионов рублей, но за счет субсидии государства цена будет в районе 3,2 миллиона рублей для потребителя", — сообщил Кирдин.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.