С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. Китайская компания-дистрибьютор пищевой продукции "Синтай ланьли" планирует открыть заводы по производству бумаги из отходов пшеницы в нескольких регионах России, рассказал РИА Новости глава компании Го Сяовэй. В ПМЭФ участвуют более 40 китайских компаний

"Основной деятельностью нашей компании в России является торговля сельскохозяйственной продукцией. Но мы планируем построить в России несколько предприятий глубокой переработки сельскохозяйственной продукции. Например, в Туле мы уже начали подготовительные работы по строительству бумажного завода", — сказал Го Сяовэй в кулуарах ПМЭФ.

Он отметил, что если проект бумажного завода в Туле будет успешным, то в будущем компания откроет заводы и в таких регионах и городах России, как Татарстан, Пенза, Краснодар, Алтай. "Прежде всего, в тех районах, в которых производят пшеницу, отходы от которой станут сырьем для бумаги", — пояснил бизнесмен.

"Мы изначально приняли решение, что Россия будет нашим основным партнером, все наши планы по инвестиционным вложениям связаны с Россией, поэтому сейчас, помимо торговой деятельности, мы уже можем заниматься производством бумаги", — сказал Го Сяовэй.

По словам бизнесмена, за последние два месяца компания отправила из России в Китай рапсовое масло на сумму 500 миллионов рублей. "В будущем наш торговый оборот с Россией достигнет 200 миллионов рублей", — отметил он.

Ранее исполнительный директор Международного центра совместных инициатив (ICJI) Николай Вавилов заявил РИА Новости, что в деловых контактах с российскими партнёрами в рамках ПМЭФ-2022 участвуют более 40 китайских компаний.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.