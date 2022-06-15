МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Закрытие бизнеса IKEA в России, скорее всего, будет осуществляться поэтапно, долю компании на российском рынке постепенно займут ее поставщики и конкуренты, сообщил РИА Новости генеральный директор агентства "Infoline-Аналитика" Михаил Бурмистров. IKEA сокращает бизнес в России

Ранее в среду IKEA объявила о решении сократить масштаб бизнеса в России. Как пояснил представитель ритейлера, компания из-за ухудшения цепочек поставок по всему миру не видит возможности возобновить полноценные продажи в России в обозримом будущем и в связи с этим проведет сокращения российского персонала, а также намерена продать все четыре свои российские фабрики (в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях).

"Фактически можно уже говорить о том, что, действительно, работа (IKEA в России — ред.) продолжена, скорее всего, не будет. Закрытие бизнеса, скорее всего, будет осуществляться поэтапно", — сказал Бурмистров.

Что касается возможных покупателей российских заводов IKEA, то, по словам эксперта, высокий интерес к сделке могут проявить, в первую очередь, компании, которые занимаются лесным и деревообрабатывающим бизнесом.

"Это высокотехнологичные предприятия, которые производят востребованную продукцию, и она, несомненно, будет востребована, главная причина — это очень качественная и в ряде случаев недорогая мебель, которая будет востребована. Даже если она будет производится с чуть отличающимся дизайном, под чуть отличающимся названием, она все равно будет пользоваться популярностью", — пояснил Бурмистров.

По его словам, это серьезное изменение для российского рынка, потому что IKEA была лидером на рынке товаров для дома. "С другой стороны, это хорошие возможности в первую очередь для Hoff — второго по величине игрока на этом рынке. Это хорошие возможности для Leroy Merlin, которые уже расширили ассортимент мебели и товаров для дома за счет тех же поставщиков, которые работали с IKEA. Это хорошая возможность для других игроков, которые на рынке остаются", — добавил он.