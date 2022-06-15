С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. Россияне, по предварительным данным, в мае потратили 350 миллиардов рублей на онлайн-покупки на внутреннем рынке, как и в апреле; по итогам года ожидается рост электронной торговли на 25-30%, рассказал президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ. Эксперты оценили реальные расходы россиян в мае к апрелю

"Сам по сути май очень похож на апрель и по большому счету даже практически ничем от него не отличается… По предварительным итогам, 350 миллиардов рублей — это локальный рынок, 11,9 — это трансграничная", — сказал он.

По словам Соколова, доля онлайн-покупок продолжит расти. "С точки зрения онлайн-покупок — они будут только расти, и этот тренд сохранится и в июне точно. Мы увидим июнь этого года минимум на 50% выше, чем июнь прошлого года. А именно такую тенденцию мы наблюдаем по всем пяти месяцам… Я уверен, что к концу года мы увидим рост (электронной торговли – ред.) на 25-30%", — заключил он.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.