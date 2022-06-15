МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Российский провайдер "Ростелеком" закрыл представительство в Женеве в связи с утратой актуальности, сообщили РИА Новости в компании. Enel ожидает заключения сделки по продаже активов компании в России

"В соответствии с установленным порядком внесены изменения в сведения о ПАО "Ростелеком", связанные с ликвидацией структурного подразделения — представительства общества в Женеве", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в сложившейся ситуации взаимодействие с зарубежными контрагентами и организациями утратило актуальность. "Кроме того, в условиях распространения цифровых технологий необходимые контакты можно поддерживать в digital-каналах", — уточнили в компании.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

Западные страны после начала спецоперации ввели в отношении России ряд жестких санкций, в частности, в санкционный список ЕС попал глава "Ростелекома" Михаил Осеевский.