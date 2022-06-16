С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Российский рынок автомобильного лизинга в текущем году переживет трансформацию, при которой подержанная техника станет хедлайнером отрасли, а российские и китайские производители заменят западных, сказал РИА Новости гендиректор группы "Газпромбанк Лизинг" Максим Калинкин. Глава "Газпромбанк Лизинга" заявил о восстановлении лизингового рынка

"Что касается авторынка, то он сейчас переживает не самые лучшие времена. Поэтому можно говорить о некой трансформации рынка автолизинга до конца 2022 года: хедлайнером станет лизинг подержанной техники и автомобилей, а на первый план выйдут отечественные и китайские производители. Таким образом, автолизинг продолжит свое развитие, но о каких-то высоких темпах роста говорить не приходится", — рассказал Калинкин на площадке "Петербургского международного экономического форума 2022".

Среди явных трендов рынка 2022 года собеседник агентства обозначил возможную консолидацию. Так, лизинговые компании, которые имеют в собственности иностранных акционеров, возможно, уйдут с рынка.

"Еще одним из трендов российского рынка лизинга в 2022 году станут активная работа с регионами и финансирование инфраструктурных проектов. Речь идет о крупнейших строительных, автодорожных, федеральных инфраструктурных проектах, где лизинг может занять достойное место в качестве инвестиционного инструмента. В целом крупные сегменты бизнеса будут поддерживать рынок, но рост будет мягким, не таким взрывным, как в 2021 году", — объяснил глава "Газпромбанк Лизинга".

Говоря о динамике конкретных сегментов рынка в целом по году, Калинкин отметил, что пока однозначно сказать сложно, поскольку прошло мало времени. "Должны пройти месяцы, чтобы понять и предпринять меры адаптации по отраслям — определить слабые места, наладить новые цепочки логистики, сбыта. Очень много инвестпрограмм в нефтегазовой отрасли, химической промышленности, строительстве было завязано на приобретение оборудования, техники иностранного производства, и сейчас необходимо вносить корректировки в части этого имущества", — сказал он.

Калинкин добавил, что в то же время в сложном положении находятся судоходная и авиаотрасли, но "государство проделывает колоссальную работу, чтобы поддержать эти секторы и многие другие".

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.