МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. ПОСЛЕДНИЕ НЕДЕЛИ ПОКАЗЫВАЮТ, ЧТО ОПРЕДЕЛЕННАЯ ПОЗИТИВНАЯ ДИНАМИКА ПО ИМПОРТУ В РФ ЕСТЬ — РЕШЕТНИКОВ НА ПМЭФ
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https://1prime.ru/business/20220616/837188241.html
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МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. ПОСЛЕДНИЕ НЕДЕЛИ ПОКАЗЫВАЮТ, ЧТО ОПРЕДЕЛЕННАЯ ПОЗИТИВНАЯ ДИНАМИКА ПО ИМПОРТУ В РФ ЕСТЬ — РЕШЕТНИКОВ НА ПМЭФ
Новость дополняется
https://1prime.ru/business/20220616/837188241.html
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