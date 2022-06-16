МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Российский ритейлер X5 Group (управляет торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик") сообщил, что приобретает 15 супермаркетов Prisma в Санкт-Петербурге у финского холдинга SOK Retail. Российские производители создают "экологичную" упаковку продуктов питания

"X5 Group… и финский холдинг SOK Retail Int. Oy, ранее заявивший о прекращении торговой деятельности на территории России, сообщают о достижении договоренностей по приобретению X5 компании, которая управляет бизнесом супермаркетов (15 торговых объектов), работавших под брендом Prisma в Санкт-Петербурге, а также кулинарным цехом", — говорится в сообщении.

Добавляется, что Федеральная антимонопольная служба России одобрила соответствующее ходатайство Х5 Group 15 июня этого года.

Под управление X5 переходят права и обязательства юридического лица (за исключением прав на товарные знаки Prisma), которое ранее осуществляло операционную деятельность торговой сети Prisma в Санкт-Петербурге, состоящей из 15 магазинов. Работа супермаркетов возобновится до середины июля после завершения необходимых юридических действий, минимального ребрендинга, а также заполнения магазинов товарным запасом X5. "Практически все магазины будут интегрированы в торговую сеть "Перекресток", — отмечается в сообщении.

Кроме того, одним из условий сделки стало сохранение рабочих мест для операционного персонала сети Prisma и исполнение обязательств перед ее основными партнерами, в том числе перед арендодателями.