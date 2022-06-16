С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Сбербанк и преемник McDonald's "Вкусно — и точка" сохранят совместные отделения и будут развивать их и дальше — сейчас готовится стратегия, сообщил первый зампред правления банка Александр Ведяхин. Сбербанк допустил размещение своих облигаций во второй половине 2022 года

Сейчас у банка и сети ресторанов быстрого питания шесть совместных точек. Первый McDonald's в отделении Сбербанка открылся в Москве в 2019 году. В офисе банка клиенты могут купить кофе и заказать еду.

"У нас эти точки остаются, и мы с новым собственником обсуждаем дальнейшую стратегию совместного развития. Это наш очень хороший партнер", — сказал Ведяхин журналистам в кулуарах ПМЭФ.

"Региональной стратегии мы пока что не разработали, но это и "Вкусно — и точка" нравится, и нам нравится. Думаю, будем и дальше развивать", — добавил Ведяхин.

Первые 15 ресторанов сети-преемника McDonald's "Вкусно — и точка" в России открылись в воскресенье в Москве и Подмосковье. В понедельник заработали еще 50 ресторанов в Москве и области. Планируется, что по 50-100 ресторанов будут открываться в регионах каждую неделю. До середины июля откроются все рестораны сети. McDonald's объявила о приостановке работы в России 14 марта на фоне спецоперации на Украине. Решение объясняли возникшими "операционными, техническими и логистическими сложностями".

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.