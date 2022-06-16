МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Международный производитель продуктов питания и товаров повседневного спроса компания Unilever заменила некоторые ингредиенты в своих продуктах на фоне дефицита товаров на рынке и сбоя поставок из-за ситуации на Украине, а также западных санкций, сообщают западные СМИ. Российские производители создают "экологичную" упаковку продуктов питания

Компании пришлось заменить некоторые составляющие в такой продукции как, например, дезодоранты или фасованные пищевые продукты.

"По всему миру наблюдалась нехватка силикона, поэтому мы смотрели на наш дезодорант и убедились, что мы изучили формулы… чтобы использовать меньше ингредиентов, ситуация с которыми находится под давлением", — заявил глава отдела компании по исследованиям и разработкам Ричард Слейтер.

Как отмечает агентство Рейтер, Unilever еще в апреле начала заменять некоторые ингредиенты, в частности, подсолнечное масло на рапсовое из-за сбоев в поставках на фоне ситуации на Украине.

В начале марта Unilever заявляла, что приостанавливает экспорт своей продукции в Россию и импорт из нее, а также расходы на СМИ и рекламу, инвестиции.

Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против РФ, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.