С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Министерство строительства и ЖКХ России не видит необходимости в программе поддержки застройщиков коммерческой и промышленной недвижимости на фоне падения ключевой ставки, рассказал РИА Недвижимость на ПМЭФ глава ведомства Ирек Файзуллин. Девелопер предрек новое повышение себестоимости новостроек в России

"Сегодня ставка Центробанка падает, поэтому меры поддержки в этой части будут меняться", — пояснил он, отвечая на вопрос, когда будут озвучены объемы программы поддержки кредитования подобных девелоперов.

Министр рассказал, что в его ведомстве рассчитывают на дальнейшее уменьшений ключевой ставки.

Кроме того, по словам Файзуллина, и самим застройщикам надо быть более активными в работе с банками.