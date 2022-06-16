С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Улов красной рыбы у берегов Камчатки ожидается в этом году на уровне средних значений за последние 20 лет, дефицита не будет, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ глава Камчатского края Владимир Солодов. Россия лишит Японию права на вылов рыбы у Курил

По его словам, в 2021 году улов красной рыбы был чрезвычайно высоким, что случается не часто.

"Путина идет активно, началась на восточном побережье. В этом году прогноз (улова – ред.) среднестатистический за последние 20 лет. При этом первая неделя путины показывает успешность. Безусловно, мы в полном объеме можем обеспечить потребности России, дефицита не будет. Объем улова, и красной рыбы, и белой рыбы, и других морепродуктов, достаточен", — сказал Солодов.

Он отметил, что в рамках ПМЭФ провел встречу с компанией "Честный знак", которая занимается маркировкой продукции, на тему, как обеспечить прозрачность поставок красной икры от места добычи до конечного потребителя.